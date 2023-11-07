نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق للاتحاد السكندري في فترة التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، دخول معسكر مغلق، خلال فترة التوقف الدولي، والتي يواجه فيها المنتخب المصري، منتخبي سيراليون، جيبوتي، في تصفيات مونديال العالم 2026.

ولم يختار الاتحاد السكندري، منطقة المعسكر، إلا أن من المرجح اختيار مدينة الإسماعيلية.

حلم المربع الذهبي

ويسعى طارق العشري لتجهيز المصابين والبدلاء من أجل الاستعانة بهم من أجل الاستعانة بهم في المباريات، إضافة لتعويض نواقص المجموعة الأساسية، والوصول للمربع الذهبي.

ويستأنف سيد البلد تدريباته الجماعية غدا، الأربعاء، باب راحة لمدة أربعة أيام، بدأت منذ السبت الماضي، ليكون التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي، على قدم وساق.

واستطاع الاتحاد السكندري حسم ديربي الاسكندرية، أمام سموحة بالفوز بهدف نظيف.

