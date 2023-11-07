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أحمد جودة - القاهرة - فوز غزل المحلة وادى دجلة وتعادل النجوم في الجولة السابعة بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة السابعة بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق غزل المحلة على فريق القناة بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق غزل المحلة بهدف دون رد سجله عمرو مصطفى في الدقيقة 45.

وتعادل هشام رافت للقناة في الدقيقة 38 من الشوط الثاني.

وفي نفس الدقيقة استطاع عبده يحيى من تسجيل الهدف الثاني لغزل المحلة.



-- فوز فريق وادي دجلة على فريق بروكسي بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق وادي دجلة بهدفين نظيفين سجلهما محمد عبد العاطي في الدقيقتين 45،20.

وإدرك عمار شرف هدف بروكسي في الدقيقة 24 من الشوط الثاني.



-- تعادل فريق النجوم مع فريق راية بهدف لمثله تقدم النجوم بهدف محمد جولدى في الدقيقة 15 وتعادل ابو بكر سيلا لراية في الدقيقة 38من الشوط الأول.



ترتيب المجموعة

1- لافيينا 14 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- حرس الحدود 13 نقطة

5- بتروجيت 12 نقطة

6- القناة 11 نقطة

7- المصرية للاتصالات 10 نقاط

8- السكة الحديد 10 نقاط

9- ابو قير 10 نقاط

10- دكرنس 10 نقاط

11- مكادى 9 نقاط

12- البترول 9 نقاط

13- راية 9 نقاط

14- طنطا 8 نقاط

15- بروكسي 8 نقاط

16- اسوان 7 نقاط

17- النجوم 6 نقاط

18- جمهورية شبين 5 نقاط

19- النصر للتعدين 4 نقاط

20- مصر للمقاصة 3 نقاط