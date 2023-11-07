10 معلومات عن أحمد أمين أوفا.. مهاجم منتخب مصر القادم (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب المهاجم أحمد أمين أوفا لاعب فريق إنبي، من الدخول في قائمة المنتخب المصري الأول، وذلك بعدما لفت الأنظار في الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية 2026، حين يواجه المنتخب الجيبوتي ومنتخب سيراليون، وذلك في السادس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري على الترتيب.

10 معلومات عن أحمد أمين أوفا

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 معلومات عن اللاعب أحمد أمين أوفا قبل انضمامه رسميا للمنتخب المصري.

1- يبلغ اللاعب أحمد أمين أوفا من العمر 27 عاما، حيث ولد في السادس من اكتوبر عام 1996.

2- بدأ أوفا مشواره مع المستديرة، منذ 9 سنوات، وذلك في فريق العياط عند الـ18 من عمره.

3- انتقل إلى صفوف فريق إيسترن كومباني في موسم الانتقالات الشتوية موسم 2018، وخاض معهم 3 مواسم، حين نجح في صعودهم إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

4- هبط فريق إيسترن كومباني إلى الدرجة الثانية، وانتقل اللاعب إلى صفوف المقاصة ومنه إلى فريق سيراميكا كليوباترا، ولكن بزغ نجمه متأخرا مع فريق إنبي، والذي انضم لهم في سبتمبر من العام الماضي 2022.

5- خاض أوفا 31 مباراة مع فريق إنبي خلال الموسم الماضي، بواقع 27 مباراة في بطولة الدوري المصري، و4 مباريات في بطولة كأس مصر.

6- سجل أوفا خلال الموسم الماضي 11 هدفا، بواقع 10 أهداف في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وهدف وحيد في بطولة كأس مصر.

7- لعب أوفا 5 مباريات خلال الموسم الجاري، بواقع 4 مباريات في بطولة الدوري، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر، وسجل هدفا واحدا.

8- يجيد أوفا اللعب في مركز المهاجم الصريح، نظرا لقوته البدنية ومهارته في التحرك دون كرة، وكذلك إجادته في ألعاب الهواء وضربات الرأس، حيث يبلغ طوله 189 سنتيمتر.

9- تبلغ القيمة التسويقية للاعب أحمد أمين أوفا 350 ألف يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت».

10- لم ينضم اللاعب أحمد أمين أوفا من قبل إلى صفوف المنتخب المصري الأول، وتعد مواجهة جيبوتي وسيراليون هي الأولى للاعب في حالة مشاركته مع المنتخب المصري.

