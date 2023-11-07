نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد سقوطه مغشيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد سقوطه مغشيًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان العامري فاروق قد سقط مغشيا إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى المعلمين لإجراء الإسعافات الأولية، وبعدها تم نقله إلى مستشفى نيو هوسبيتال في أكتوبر.

نتيجة الفحوصات الطبية لـ العامري فاروق

وبعد خضوع العامري فاروق إلى الأشعة والفحوصات الطبية اتضح إصابته بتجمع دموي ونزيف في المخ أدى إلى دخوله في غيبوبة حسب ما ذكره المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الرياضي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت كتيبة مارسيل كولر في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.