اختتام البرنامج التدريبي مهارات التخطيط للمسار الرياضي

كتب ـ عبدالله الجرداني :

اختتمت وزارة التربية والتعليم ممثلةً في الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية، البرنامج التدريبي بعنوان «مهارات التخطيط للمسار الرياضي»، الذي استمر لمدة «ثلاثة» أيام، واستهدف «ستة وعشرين» من أعضاء لجان التأهيل والتدريب بتعليميات المحافظات، وذلك في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. وقدم فهد بن خلفان المشايخي أمين السر العام بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية كلمة في ختام البرنامج التدريبي تحدث من خلالها على أهمية تطبيق ما تم دراسته في البرنامج التدريبي على أمر الواقع والاستفادة منه في البطولات الرياضية وفي برامج ومسابقات اللجان الرياضية التي يتم تنفيذها. كما تم تكريم المحاضرين اللذين قدما البرنامج، حيث اشتمل البرنامج على ست اوراق عمل متنوعة.

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