اليوم .. بدء تدريبات المجموعة الثانية بالمعسكر الانتقائي لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم

تنطلق اليوم تدريبات المجموعة الثانية بالمعسكر الانتقائي الداخلي لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم بمحافظة شمال الشرقية؛ التي تستمر حتى بعد غد الجمعة بقيادة المدرب الوطني أحمد العلوي ومساعدة جمال المحرمي؛ حيث اختتمت يوم امس تدريبات المجموعة الاولى التي ضمت 26 لاعبا واقيمت التدريبات على أرضية ملعب منتجع بدية مقر إقامة بعثة الفريق. تم التركيز فيها على الإطالات وعمليات الإحماء وبعض التدريبات الفنية التكتيكية بهدف التعرف على مستوى اللاعبين المختارين في القائمة، وذلك في اطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس أمم اسيا في شهر سبتمبر 2024 .وتتكون القائمة المختارة في التجمع الثاني للمنتخب من: البراء الرقادي (مسقط) وعبدالعزيز البلوشي (السيب) وربيع السنيدي (نادي عمان) وماجد الفارسي (الشباب) وسعيد الغيلاني وعبدالعزيز الغيلاني (صور) وفهد البلوشي (عبري) وعمار الشرقي (صحم) وعبدالله الهدابي ويوسف الشبيبي (المصنعة) وعلي العلوي (الوحدة) وسعيد البرعمي (صلالة) وشهاب المخيني (الطليعة) وفهد عوض وهيثم عرفة بيت خريف (الاتحاد) وسلطان الشكري (النهضة) وحمد الشريقي والهيثم الشكيلي (سمائل) ونوح باحجاج وحارب الغساني وتركي أبوبكر فرج الله (ظفار) وعمر الشاطري وسياف مصطفى محفوظ (النصر) والمنذر الرصادي (قريات).

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