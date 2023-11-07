8 فرق تشارك فـي بطولة هوكي عمان الدولية للنساء

يكشف الاتحاد العماني للهوكي اليوم الأربعاء عن تفاصيل بطولة هوكي عمان الدولية للنساء، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، بحضور الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي. وتقام البطولة الدولية خلال الفترة من 24 – 26 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 فرق وهي 3 فرق من سلطنة عمان و3 فرق من الهند وفريق من الإمارات وفريق من مصر.

يتحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة وآخرون ممن لهم صلة بتنظيم ورعاية البطولة التي سيشارك فيها 64 لاعبة و 32 فردا من الأجهزة الفنية والإدارية و 10 حكام وفنيين سيديرون منافسات البطولة، ومن المتوقع أن تحفل البطولة بالعديد من الإيجابية التي رسمها الاتحاد العماني للهوكي من أجل الارتقاء بالجانب النسائي في اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

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