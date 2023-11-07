النهضة يواصل عزفه المنفرد على قمة المجموعة الأولى بفوز ثمين على الفتوة السوري

فـي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

واصل النهضة تمسكه بصدارة المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي بجدارة واستحقاق، بعد أن وصل برصيده إلى النقطة التاسعة بفوزه المستحق مساء أمس الأول على نظيره الفتوة السوري بهدف نظيف سجله عصام الصبحي في الدقيقة (25) من عمر المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة، والتي أقيمت على ساحة ملعب مدينة عبدالله بن جلوي الرياضية في الإحساء بالمملكة العربية السعودية، وبهذه النتيجة يقترب النهضة من التأهل للدور الثاني والذي يأمل من خلاله أن يعانق اللقب للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الأندية العمانية بعد أن سبقه السيب في البطولة الماضية بتتويجه باللقب الأول على المستوى الآسيوي خلال مسيرة أنديتنا بالبطولة.النهضة قدم مباراة متوازنة بعيدة عن الأخطاء التي تظهر بين الفينة والأخرى في الفريق، وأدرك حمد العزاني ومعاونوه بأن الفوز على الفتوة خارج الديار يعني التمسك بالصدارة إلى وقت لاحق، وبات على الفريق الأخضر تحقيق الفوز في مباراته القادمة أمام العهد اللبناني بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر (إيابا) في الجولة الخامسة التي ستقام في 27 نوفمبر الحالي إن شاء الله تعالى، والتي ستصل بالفريق النهضاوي إلى النقطة (12) وتتبقى له مباراة أخيرة أمام جبل المكبر الفلسطيني في ختام المنافسات، علما بأن الفريق الفلسطيني لم يتمكن من لعب مباراتيه الماضيتين أمام العهد اللبناني (ذهابا وإيابا) بسبب الظروف التي تعاني منها فلسطين في الوقت الراهن، وبالتالي صعوبة إقامة المباريات في رام الله بحسب الجدول السابق.وفي الجولة ذاتها فاز الزوراء العراقي على النجمة اللبناني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في بيروت ضمن مباريات المجموعة الثالثة. وبفوزه رفع الزوراء رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الرفاع البحريني المتصدر، وبقي النجمة في المركز الأخير بنقطة واحدة. ويدين الزوراء بالفضل في الفوز إلى كولينز أوباري، الذي سجّل الهدفين في الدقيقتين (46 و75)، بينما سجّل حسن مهنا هدف النجمة الوحيد في الدقيقة الـ (56).