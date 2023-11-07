روزنامة القوى للعام القادم تزخر بالعديد من البطولات فـي مختلف القارات

– تشمل 18 بطولة للعموم والشباب

-محمد البلوشي: بطولات متعددة ومهمة لمنتخباتنا الوطنية

كتب ـ بدر الزدجالي:

تزخر روزنامة القوى القارية والاقليمية والدولية للعام القادم بالعديد من البطولات المنوعة لمختلف المراحل السنية وتتركز بشكل كبير لفئتي الشباب والعموم مع بطولة للناشئين والتي تنصب بشكل كبير لمصلحة لاعبي العاب القوى وخاصة لمتخباتنا الوطنية التي قدمت نتائج جيدة في العام الحالي واخرها وابرزها ميدالية العداء حسين الفارسي بحصد الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الاسيوية التي اقيمت بالصين.

ويراجع حاليا الاتحاد العماني لالعاب القوى تلك الروزنامة الطويلة من البطولات والفعاليات المختلفة التي بدأت الاتحادات القارية والدولية في بثها من اجل اعلام الاتحادات الأهلية عن السنة القادمة لموسم العاب القوى للاستعداد وتجهيز لاعبيها.

وستكون اقرب المشاركات والمعتمدة من قبل الاتحاد والتي اقرها اتحاد القوى مسبقا التواجد في بطولة اسيا للشباب بدولة الامارات العربية المتحدة نهاية شهر ابريل القادم وكذلك المشاركة في بطولة اسيا للصالات في فبراير القادم ودورة الالعاب الخليجية بالامارات خلال شهر ابريل.

ومن ابرز البطولات القارية والدولية والاقليمية التي ستقام خلال هذا العام والبالغ عددها حتى الان 18 بطولة للرجال والسيدات في مختلف قارات العالم ففي شهر فبراير هناك ثلاثة بطولة وهي بطولة اسيا للصالات الحادية عشرة للرجال والسيدات في العاصمة الايرانية طهران في الفترة من 21 الى 23 فبراير وكذلك البطولة العربية للصالات بالجزائر وبطولة غرب اسيا للصالات ولم يتحدد مكانها وتاريخها.

وفي شهر مارس هناك ثلاث بطولة وهي بطولة العالم للصالات للرجال والسيدات خلال الفترة من 1 الى 3 في مدينة جلاسكو الانجليزية ودورة الالعاب الاسيوية للصالات بتايلاند وبطولة اندية غرب اسيا ولم يحدد مكان اقامتها. اما في شهر ابريل فهناك ايضا ثلاث بطولات هي بطولة اسيا للشباب تحت 20 سنة للرجال والسيدات وتقام في دولة الامارات في الفترة من 24 الى 27 ودورة الالعاب الخليجية الاولى للشباب بدولة الامارات وبطولة غرب اسيا للشباب والشابات ولم يحدد مكانها، وفي شهر مايو هناك بطولتان الاولى البطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 سنة في جمهورية مصر خلال الفترة من 7 الى 11 ولقاء اليوم الواحد في غرب اسيا ولم يتحدد مكانه وفي شهر يونيو هناك البطولة العربية السادسة والعشرون لاختراق الضاحية بالاردن والبطولة العربية تحت 18 سنة للذكور والاناث بالمملكة العربية السعودية والبطولة العربية تحت 23 سنة بتونس ولم تسجل حتى الان اي بطولة في شهر يوليو اما في شهر اغسطس فهناك بطولتان الاولى دورة الالعاب الاولمبية باريس وبطولة العالم للشباب تحت 20 سنة في البيرو، وفي شهر سبتمبر هناك دورة الالعاب الخليجية للصالات للرجال والسيدات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 سبتمبر الى 9 اكتوبر وفي شهر نوفمبر هناك بطولة غرب اسيا لاختراق الضاحية لجميع الفئات ولم تحدد مكانها حتى الان.

ومن جهة اخرى تواصل منتخباتنا الوطنية برنامج اعدادها للمرحلة القادمة من خلال برنامج تدريبي يومي على مضمار ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لفئتي العموم والشباب وذلك من اجل الاستمرارية قبل اعلان برنامج المرحلة القادمة للاتحاد والتشكيل الذي سيمثل منتخبنا الوطنية في الاستحقاقات المعتمدة.

تهيئة المنتخبات

وقال محمد طالب البلوشي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد العماني لالعاب القوى بان الموسم القادم لالعاب القوى سوف يتركز بشكل كبير على فئتي العموم والشباب وهذا طبعا ضمن الروزنامة الدولية في تحديد الفئات بالتعاون مع مختلف الاتحادات القارية والاقليمية بان يتم تخصيص كل موسم لفئات معينة وسوف يشهد العام القادم العديد من البطولات وفي مختلف القارات لمنتخبات العموم والشباب للرجال والسيدات.

واشار بان الروزنامة الدولية بها الكثير من البطولات ولم يحدد الاتحاد العماني لالعاب القوى برنامج العام القادم حتى الان الا بعد اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي سيقرر البرنامج النهائي وهناك بعض المشاركات القادمة التي اعتمدها الاتحاد مسباقا ويتم حاليا تهيئة المنتخبات الوطنية لها من اجل المنافسة في تلك البطولات ومنها دورة الالعاب الخليجية والتي بها منافسة قوية.

واشار بان المرحلة القادمة هي مرحلة هامة للاعبينا حيث تم ترحيل العديد من اللاعبين من المراحل الناشئين الى الشباب وعليهم دور كبير في الاستفادة من تلك المشاركات وكذلك تحقيق نتائج جيدة وهناك مشاركة ستكون من اجل الاستفادة واكتساب الخبرات وبعضها من اجل تحقيق مراكز متقدمة ويحتاج لاعبو العاب القوى لمثل هذه المشاركات المتعددة حتى الوصول الى الاهداف المطلوبة ويعمل الاتحاد على ضخ اللاعبين في مختلف المشاركات لاسباب فنية بحتة.

? منتخب الفتيات له العديد من المشاركات القادمة