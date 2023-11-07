عبد الحميد بسيوني: لا أوافق على التواجد كمدرب مساعد في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، إنه يسعى لتحقيق مركز جيد مع الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن الجميع في النادي يعمل لإنهاء الموسم في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال بسيوني في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: شرف لأي مدرب تدريب نادي الزمالك، وأحب أشوفه دايما في نجاحات مميزة، وعودته للمكان الذي يليق به.

وتابع: أتمنى تدريب نادي الزمالك في المستقبل، وقرار رحيل أوسوريو صحيح مليون في الميه.

وأضاف: لا أوافق على التواجد كرجل ثاني ومدرب مساعد داخل نادي الزمالك، وأنا لا اريد العودة خطوة للخلف مرة أخرى في مستقبلي.