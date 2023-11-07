نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه لـ "دوت الخليج الرياضي": نجحنا في رفع حجز الضرائب وهذا موقف ممدوح عباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر النائب حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الحجز على أرصدة القلعة البيضاء من قبل مصلحة الضرائب وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

تصريحات حسام المندوه

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "رفعنا الحجز على أرصدة الزمالك المُوقع من قبل مصلحة الضرائب بعد التوصل لاتفاق بشأن جدولة مديونيات النادي".

وبشأن الحجز على أرصدة الزمالك القائم من قبل ممدوح عباس علق أمين الصندوق: "لا يوجد حجز على أرصدة الزمالك من قبل ممدوح عباس، هذا الرجل داعم ومحب لنادي الزمالك".

وأردف حسام المندوه: "ممدوح عباس قدم الكثير لنادي الزمالك ودعم بشكل كبير ورفض بشكل نهائي حديثنا عن ما قدمه للنادي خلال الفترات الأخيرة".

واستطرد المندوه: "سنخرج اليوم في المساء عبر وسائل الإعلام لتوضيح كافة الأمور المتعلقة برفع الحجز على أرصدة النادي، وكشف كل الأمور للرأي العام".

وأتم أمين الصندوق بنادي الزمالك تصريحاته لموقع دوت الخليج بالقول: "من يحب نادي الزمالك عليه ألا يحجز على أرصدة النادي. الآن نستطيع التعامل بشكل طبيعي مع حسابات النادي البنكية".