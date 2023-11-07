نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعيين مديرًا جديدًا للعلاقات العامة بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أُسدل الستار على منصب مدير العلاقات العامة لنادي الزمالك بعدما اختيار مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب مديرًا جديدًا.

شريف منير حسن مديرًا للعلاقات العامة بالزمالك

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك شريف منير حسن بمهام مدير العلاقات العامة بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لإجراء تغييرات إدارية جذرية بجميع القطاعات الإدارية بالنادي الأبيض حيث يتم إعلان كافة التفاصيل لاحقًا من قبل مجلس الإدارة.

وفي سياق آخر، نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن رفع الحجز عن أرصدة النادي.

وأكد حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن النادي أصبح يتملك القدرة على التعامل بشكل طبيعي مع حساباته البنكية بعد رفع الحجوزات من قبل مصلحة الضرائب وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.