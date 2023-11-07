مدير فني بدوري "نايل" يدخل ضمن الترشحيات للتواجد في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - دخل مدرب نادي بلدية المحلة ضمن الترشيحات للتواجد في الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك في الفترة القادمة.

ويعتبر الكابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة ضمن الترشيحات للتواجد في منصب المدرب العام لنادي الزمالك في الجهاز الفني الجديد.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

يختتم نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ببراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.

