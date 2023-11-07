انت الأن تتابع خبر هنبيع للي هيدفع أكتر … الزمالك يحسم مصير أحمد فتوح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم نادي الزمالك خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد فتوح، بسب خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى المصري الممتاز.وتعرض الزمالك إلي خسارة جديدة من نادي زد الصاعد إلي دوي الأضواء والشهرة، مما أدي إلي وجود حالة من الاحتقان الشديد بين أعضاء المجلس الجديد بقيادة حسين لبيب، الذي قرر إقالة المدرب أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي

مصير أحمد فتوح مع الزمالك

وكشف مجلس إدارة الزمالك على لسان مصدر مسئول رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية له صباح اليوم الثلاثاء الموافق السابع من الشهر الميلادي الجاري، عرض أحمد فتوح للبيع نهائياً، وأن اللاعب لن يستمر داخل القعلة البيضاء مرة أخري بسبب ما قام به في مباراة زد بالدوري الممتاز في نسخته الجديد 2023-2024، موضحاً أن الزمالك يتم تحديد سعر معين لبيعه حيث أن سوف يتم الأخذ بأعلي سعر معروض من قبل الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم منتخب مصر.

وأشار المصدر في مجلس الزمالك أن القرار متعلق أيضاً برفض أحمد فتوح تجديد عقده مع الزمالك حيث أنه يرغب في خوض تجربة احتراف في أحد ألأندية الأوروبية الفترة القادمة، مؤكداً أنه تم إيقافه مع كلا من محمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

في هذا السياق انتشرت الكثير من التقارير الصحفية إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في ضم نجم الزمالك، خاصة وأن المدير الفني السويسري كولر مقنع باللاعب والامكانيات الفنية التي يتمتع بها، حيث أنه فرض نفسه على الساحة الكروية في الفترة الماضية.