انت الأن تتابع خبر غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من عدد من الغيابات المؤثرة في مباراته أمام فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.وسيلتقي الزمالك مع فريق بيراميدز، غداً الأربعاء 8 نوفمبر 2023، في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، والفائز من المباراة سيقابل الأهلي في المباراة النهائية للبطولة.

الزمالك وصل لنصف النهائي في كأس مصر لموسم 2022/2023، بتجاوز فريق المقاولون العرب في دور الثمانية بالفوز 6-1، بينما فريق بيراميدز وصل لنصف النهائي بعد الفوز على فريق البنك الأهلي في ربع النهائي بثلاثية نظيفة.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر

الفريق الأبيض سيفتقد لجهود الرباعي محمد عبد الغني، عمر جابر، مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، بسبب الإصابات المختلفة.

عبد الغني يعاني من كدمة قوية في العضلة الخلفية، بينما عمر جابر يعاني من شد في العضلة الضامة.

مصطفى شلبي عنده كدمة قوية في القدم، أما المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري فيعاني من شد في العضلة الخلفية.

[سيف الجزيري]

سيف الجزيري

كما سيغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز، الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري ومحمد صبحي، لتعرضهم للإيقاف من قبل مجلس إدارة النادي كعقوبة تأديبية.

وسيدخل الزمالك المباراة تحت قيادة فنية للمدير الفني معتمد جمال، بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب سوء نتائج الفريق.

[معتمد جمال]

معتمد جمال

وكان الفريق الأبيض قد تلقى خسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز، أمام فريقي إنبي وزد ليتوقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط ويفقد الفريق للآن 10 نقاط في 6 جولات فقط.