نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة نارية.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في مونديال الأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى يوم الخميس القادم 9 نوفمبر 2023، نظيره برشلونة الأسباني فى إطار ثان مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " التى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة ضمن منافسات كاس ألعالم للاندية يوم الخميس القادم في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.



وافتتح النادي الأحمر مشواره بالانتصار على النور السعودي بنتيجة 20/38

ويسعي الاهلي لتحقيق مفاجأة والفوز علي بطل أوروبا من اجل البلوغ إلي نصف النهائي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2023؟

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بين الفريقين عبر قناة SSC EXTRA 3 HD المشفرة. الناقل الحصري للبطولة