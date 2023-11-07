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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي تشكيل الدحيل المتوقع أمام النصر اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال آسيا والذي يبحث عنه الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة الدحيل والنصر

ويضرب نادي الدحيل موعدًا هامًا مع نظيره نادي النصر مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الدحيل ضد النصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الدحيل المتوقع ضد النصر

في حراسة المرمى: صلاح زكريا

الدفاع: سلطان البريك - إبراهيما بامبا - سيميدو - كيم مون هوان

الوسط: عاصم ماديبو - كريم بوضياف - المعز علي

الهجوم: فيليبي كوتينيو - مايكل أولونجا - إسماعيل محمد

يذكر أن قنوات اس اس سي السعودية ستكون هي الناقل الرسمي والوحيد لمباريات البطولة في دوري أبطال آسيا لهذه النسخة وستنقل مباراة الدحيل والنصر عبر شاشتها.