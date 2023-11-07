تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إيرك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

يلتقي الشياطين الحمر مع الفريق الدنماركي، الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كوبنهاجن

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، إيفانز، ماجواير، دالوت

خط الوسط: مكتوميناي- إيريكسن، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: هويلاند، أنتوني، جاراناتشو

ويحتلّ مانشستر يونايتد المركز الثالث في المجموعة الأولى متخلفًا بفارق 6 نقاط كاملة عن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر، ونقطة واحدة عن جلطة سراي التركي، بينما يتذيل فريق كوبنهاجن، جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، في المركز الرابع، برصيد نقطة.