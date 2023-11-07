نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري دوري أبطال أوروبا.

حيث ستنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء أمام بوروسيا دورتموند في تمام الـ 7:45 مساءًَا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب “سيجنال إيدونا بارك.

تشكيل نيوكاسل يونايتد لمواجهة بوروسيا دورتموند

في حراسة المرمى: بوب.

في خط الدفاع: تريبير، فابيان شار، لاسيليس، هول.

في خط الوسط: لونجستاف، برونو جيماريش، جولينتون.

في خط الهجوم: ليفرامينتو، ويلوك، ويلسون.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 2HD.