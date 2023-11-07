نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام الدحيل اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال آسيا.. غياب رونالدو عن الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة على تشكيل النصر المتوقع أمام الدحيل اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي سياق ذلك فيقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير الآتي التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

ويحتضن ستاد خليفة الدولي مباراة النصر والدحيل في دوري ابطال اسيا من عمر منافسات الجولة الرابعة.

وتقام مباراة النصر والدحيل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر المتوقع ضد الدحيل

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، أوتافيو.

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، محمد مران”.