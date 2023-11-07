نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدحيل والنصر اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي الدحيل مساء اليوم الثلاثاء والموافق 7 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا؟

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة النصر والدحيل في مشوار دوري أبطال اسيا لهذه النسخة 2023-2024 والتي تشهد ترقب واهتمام كبير من قبل الجمهور.

موعد مباراة النصر ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلتقي نادي النصر مع الدحيل مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة على ملعب خليفة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والدحيل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا عبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية الناقل الحصري لمباريات البطولة.