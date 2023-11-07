الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - قام السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخصيص فقرات خططية متنوعة على هامش المران ‏الختامي للفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء.‏

الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة سيراميكا

وبدأ المران بتدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل أن يقوم كولر بتنفيذ فقرات خططية متنوعة، واختتم المران ‏بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.