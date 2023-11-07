نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري "نايل" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخصيص فقرات خططية متنوعة على هامش المران الختامي للفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء.
الأهلي يختتم استعدادته لمواجهة سيراميكا
وبدأ المران بتدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل أن يقوم كولر بتنفيذ فقرات خططية متنوعة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.
واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.
وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.