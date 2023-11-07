عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني، المقرر إقامتها على ملعب "فولكسبارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كريستنسن، ماركوس ألونسو.، رونالد أراوخو.

خط الوسط: بابلو جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.