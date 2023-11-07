نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدافع طنطا يبلع لسانه في مباراة بتروجيت ونقله للمستشفى (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة بتروجيت إصابة نصر عبد الرازق، لاعب نادي طنطا، إصابة خطيرة للاعب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دوري المحترفين.

مدافع طنطا يبلع لسانه في مباراة بتروجيت ونقله للمستشفى

وتعرض نصر عبد الرازق بحالة "بلع لسانه" وفقد الوعي، وإثرها سقط أرضًا بعد لعب الكرة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وتدخل الجهاز الطبي لنادي طنطا لعلاجه.

وتحرك الطاقم الطبي لنادي طنطا بسرعة، من أجل علاج اللاعب قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى