نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصدر يوضح أخر تطورات حالة لاعب طنطا بعد بلع لسانه أمام بتروجيت في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة بتروجيت إصابة نصر عبد الرازق، لاعب نادي طنطا، إصابة خطيرة للاعب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دوري المحترفين.



وصرح مصدر خاص لموقع "دوت الخليج الرياضي"، عن اخر تطورات إصابة لاعب طنطا قائلًا: "ارتجاج في المخ بعد بلع اللسان واللاعب في احد المستشفيات الخاصه في غيبوبه متقطعه وتجري له الان اشعه علي المخ للوقوف علي حالته".



وتعرض نصر عبد الرازق بحالة "بلع لسانه" وفقد الوعي، وإثرها سقط أرضًا بعد لعب الكرة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وتدخل الجهاز الطبي لنادي طنطا لعلاجه.

وأسرع الطاقم الطبي لنادي طنطا من أجل علاج اللاعب قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.