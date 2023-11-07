عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الدحيل في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد "خليفة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والدحيل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس، محمد فتيل، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، سامي النجعي.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر ضد الدحيل مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.