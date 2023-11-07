نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو ضد فاينورد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق فاينورد الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة لاتسيو ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فينورد روتردام، مع نظيره فريق لاتسيو، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق فاينورد قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد فاينورد في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة لاتسيو ضد فاينورد عبر قناة 4 beIN Sports HD