هل ينجح إنتر ميلان في خطف مبابي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس الذي يستعد للاستحواذ على إنتر ميلان الإيطالي أنه يستطيع التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

ويستعد إنتر ميلان أخيرًا لتعزيز صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل بعد سنوات من التقشف المالي، حيث ستسمح عملية الاستحواذ الجديدة للنادي بالإنفاق بشكل أكبر وجذب أفضل المواهب في العالم.

ويقدم رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس عرضًا تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي لشراء إنتر ميلان.



ويواصل إنتر ميلان تألقه في الدوري الإيطالي، حيث يحتل صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف يوفنتوس وذلك بعد مرور 11 جولة.



وقال زيلياكوس الذي يُعرَف باستثماراته الناجحة في العديد من المجالات في تصريحات صحفية: "هدفنا هو النمو، مع هذه الملكية الجديدة نود التخصص في إنشاء خدمات للمشجعين حول العالم أيضًا، بقصد زيادة الإيرادات ومن ثم الحصول على قوة كبرى في السوق.

ستكون نتيجة كل هذا في النهاية إمكانية شراء لاعبين كبار، وبشكل عام بناء فريق قوي بالفعل.. كيليان مبابي، على سبيل المثال، لن يكون مجرد حلم".



وأضاف: "الفكرة هي تدعيم تشكيلة إنتر ميلان التي تُعَدّ بالفعل من أقوى التشكيلات في أوروبا، تدريجيًّا حتى تتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا كل عام".



وتابع: "أعتقد أنني أعرف مدى رغبة عائلة تشانغ المالكين الحاليين للنادي، في تحقيق هذا الهدف ونحن على وشك تحقيق هذا الحلم، نريد أن نحوّل إنتر ميلان إلى أعظم فريق في العالم".



واختتم زيلياكوس تصريحاته قائلًا: "لدينا مستشارونا من المجموعة المالية سيعملون على هذا الأمر وسيجرون تقييمًا أكثر دقة في هذا الخصوص. إنها ليست مسألة غرور، في الواقع سنكون منفتحين على إمكانية العمل مع تشانغ وتركه كما هو في منصبه رئيسًا لأنني أرغب في نموذج مستدام لجعل هذا الفريق هو الأكثر أهمية في العالم".