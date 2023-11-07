هل زيدان مرشح لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد ؟

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية عالمية الضوء على حقيقة تحرك مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المدير الفرنسي زين الدين زيدان خلال الفترة المقبلة.



ونقل حساب موقع ترانسفير نيوز لايف الناطق بالإنجليزية عن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن مانشستر يونايتد يعاني من تذبذب واضح في نتائجه في الموسم الحالي وزعمت تقارير صحفية أنه بإمكانه الانفصال عن الهولندي إيريك تين هاج وتعويضه بزيدان.



وأكد الموقع الإنجليزي أن إدارة مانشستر يونايتد لم تفكر قط في إمكانية الانفصال عن تين هاج وأن مسئولي الشياطين الحُمر لم يدخلوا في أي مفاوضات مع زيدان الذي ابتعد عن العمل مجال التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني صيف 2021.



وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة حصدها من 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وخسر 5 مباريات كما يحتل الشياطين الحمر المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في مباراة وخسر مباريتين.



وأفاد الموقع الإنجليزي بأن مانشستر يونايتد تعرض لإقصاء مفاجئ في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والمعروفة بكأس كاراباو بخسارته بثلاثية نظيفة على يد نيوكاسل يونايتد في الدور ثمن نهائي البطولة المحلية.