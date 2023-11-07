نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لخدمة النادي.. مجلس إدارة الزمالك يوجه دعوة لمرشحين الانتخابات الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توجيه الدعوة لكل أبناء النادي من السادة الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، للاجتماع في مقر النادي بميت عقبة يوم 14 نوفمبر الجاري.

مجلس إدارة الزمالك يوجه دعوة لمرشحين الانتخابات الأخيرة

يأتي ذلك في إطار تأكيد المجلس إنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة نادي الزمالك، ومن أجل الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن التحديات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك احترامه لكافة الأطراف ودعوتهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، مساء غدا الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.