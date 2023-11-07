أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر في المقال التالي

محمد يوسف

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