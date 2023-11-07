سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري نايل.

يسعى الكابتن أيمن الرامدي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تحقيق الفوز على الأهلي وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

سيراميكا كليوباترا يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الأهلي

يدخل نادي سيراميكا كليوباترا معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري نايل.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على ببراميدز بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.

