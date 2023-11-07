نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بلع لسانه.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف الحالة الصحية لمدافع طنطا ونتيجة الأشعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة بتروجيت إصابة نصر عبد الرازق، لاعب نادي طنطا، إصابة خطيرة للاعب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دوري المحترفين.

تحديد الحالة الصحية لمدافع طنطا ونتيجة الأشعة

وصرح مصدر خاص لموقع "دوت الخليج الرياضي"، عن اخر تطورات إصابة لاعب طنطا قائلًا: "بعد إنقاذه من ابتلاع لسانه، الأشعه تثبت سلامه لاعب طنطا، نصر عبد الرازق من وجود اي نزيف في المخ واللاعب لا زال يخضع للملاحظه الطبيه في العنايه المركزه بإحدي المستفيات الخاصه بمنطقه التجمع الخامس".

وتعرض نصر عبد الرازق بحالة "بلع لسانه" وفقد الوعي، وإثرها سقط أرضًا بعد لعب الكرة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وتدخل الجهاز الطبي لنادي طنطا لعلاجه.

وأسرع الطاقم الطبي لنادي طنطا من أجل علاج اللاعب قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

