نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو مرشح لخلافة سانتو في الاتحاد السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلطت وسائل إعلامية الضوء على آخر التطورات داخل الاتحاد السعودي بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وذلك بعد تراجع أداء الفريق وهزيمته الماضية على يد القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.



ولفت الصحفي الإيطالي رودي جاليتي أن آداء الاتحاد ترتجع في الدوري السعودي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة كما تعرّض للهزيمة الأولى في دوري أبطال آسيا.



وألمح رودي جاليتي أن التقييمات داخل الاتحاد ما زالت مستمرة من أجل حسم مستقبل نونو سانتو، حيث أن الإدارة لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأنه.



وأكد رودي جاليتي أن تراجع آداء الاتحاد دفع مسئولي النادي للبحث عن بديلٍ للمدير الفني الحالي وقد اختصرت الإدارة القائمةَ إلى اثنين من أبرز الأسماء في عالم التدريب هما الإسباني جوليان لوبيتيجي والبرتغالي جوزيه مورينيو ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأفاد رودي جاليتي بأن سانتو كان قد تولى تدريب الاتحاد بعقدٍ يمتد حتى عام 2024 خلفًا للروماني كوزمين كونترا وتمكن سانتو البالغ من العمر 49 عامًا خلال الموسم الماضي من حصد أول ألقابه مع الاتحاد عقب الفوز بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي قبل أن يُنهي الموسم بالتتويج بلقب الدوري السعودي.



وأشار رودي جاليتي إلى أن الاتحاد تحت قيادة سانتو خاض 52 مباراة في جميع البطولات حتى الآن، حقق خلالها الفوز في 36 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات وسجل الاتحاد تحا قيادته 111 هدفًا ومني مرماه ب 42 هدفًا.