نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، بالدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، عصر الغد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، عقب اراحته في المباراة الماضية، فيما تم استمرار استبعاد علي معلول بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - اكرم توفيق- كريم فؤاد.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطيه - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - امام عاشور - محمد مجدي افشه - اليو ديانج - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

الهجوم: انتوني موديست.