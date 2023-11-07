نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة موريتانية تدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف "، طاقم حكام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يدير لقاء الأهلي ويانج أفريكانز التالي، عبد العزيز بوه، ويعاونه كلا من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا، مايك ليتي، مراقب المباراة.

الأهلي يبحث عن اللقب الثاني عشر

وتأتي المواجهة ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي يبدأ فيها المارد الأحمر الدفاع عن لقبه.



الجدير بالذكر أن فريق القلعة الحمراء يتواجد ضمن المجموعة الرابعة من دور المجموعات في البطولة الأفريقية رفقة أندية يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الذهاب، على ملعب بنيامين مكابا، يوم 2 ديسمبر القادم 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.