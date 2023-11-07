نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافآت خاصة للاعبي الزمالك في حالة الفوز على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مكافآت خاصه للاعبين في حالة الفوز على بيراميدز في كأس مصر النسخة الماضية.

لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على بيراميدز والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصر

اختتم نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

وخسر الزمالك من نظيره زد أف سي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.

