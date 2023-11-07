نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة يانج بويز بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق يانج بويز مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة يانج بويز

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول، جون ستونز.

خط الوسط: لويس، فيل فودين، كوفاسيتش، نونيز.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويانج بويز

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ويانج بويز عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 2.