نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حكام مباراة الأهلي ويانج افريكانز ومكافآت خاصة لللاعبي الزمالك وآخر تطورات رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

مكافآت خاصة للاعبي الزمالك في حالة الفوز على بيراميدز

رصد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مكافآت خاصه للاعبين في حالة الفوز على بيراميدز في كأس مصر النسخة الماضية.

لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز على بيراميدز والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

حكام مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال إفريقيا

يدير لقاء الأهلي ويانج أفريكانز التالي، عبد العزيز بوه، ويعاونه كلا من حمدين ديبا ويوسف محمد محمود، وموسى ديار حكما رابعا، مايك ليتي، مراقب المباراة.

قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

قائمة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

مدافع طنطا يبلع لسانه في مباراة بتروجيت ونقله للمستشفى

وتعرض نصر عبد الرازق بحالة "بلع لسانه" وفقد الوعي، وإثرها سقط أرضًا بعد لعب الكرة مع لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وتدخل الجهاز الطبي لنادي طنطا لعلاجه.

وتحرك الطاقم الطبي لنادي طنطا بسرعة، من أجل علاج اللاعب قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نجم الفريق

تأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة.‏

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رضا سليم

وأوضح أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري الممتاز‎.‎

تصريحات حسام المندوه

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "رفعنا الحجز على أرصدة الزمالك المُوقع من قبل مصلحة الضرائب بعد التوصل لاتفاق بشأن جدولة مديونيات النادي".

وبشأن الحجز على أرصدة الزمالك القائم من قبل ممدوح عباس علق أمين الصندوق: "لا يوجد حجز على أرصدة الزمالك من قبل ممدوح عباس، هذا الرجل داعم ومحب لنادي الزمالك".

وأردف حسام المندوه: "ممدوح عباس قدم الكثير لنادي الزمالك ودعم بشكل كبير ورفض بشكل نهائي حديثنا عن ما قدمه للنادي خلال الفترات الأخيرة".

واستطرد المندوه: "سنخرج اليوم في المساء عبر وسائل الإعلام لتوضيح كافة الأمور المتعلقة برفع الحجز على أرصدة النادي، وكشف كل الأمور للرأي العام".



