نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق سيلتك الاسكتلندي اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل المدرب سيميوني للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: فيتسل، خيمينيز، مولينا، هرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: باريوس، كوكي، جريزمان.

خط الهجوم: موراتا، كوريا.

وسوف تنقل أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك الاسكتلندي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.