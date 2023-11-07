رغم قلة المباريات.. أرقام الأهلي تتفوق على سيراميكا قبل مواجهة الغد

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، في مباراة مقامة على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى لقاء مؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

أرقام الأهلي تتفوق على سيراميكا

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ورغم قلة المباريات لصالح الأهلي، وبفارق مباراتين عن فريق سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري، إلا أن أرقام فريق الأهلي تتفوق على سيراميكا قبل مواجهة الغد.

خاض فريق الأهلي 3 مواجهات، فاز في جميع المباريات، وسجل 9 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفان، ولم يعجز عن التسجيل خلال المباريات الثلاث الماضية.

حافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم في لقاء واحد، وسجلوا 4 أهداف في شوط المباراة الأول، و5 في الشوط الثاني.

وسكن شباك الأهلي هدفان، خلال الثلاث مواجهات الماضية، وجاء الهدفين في شوط المباراة الثاني.

على الجانب الآخر، خاض نادي سيراميكا كليوباترا 5 لقاءات، فاز في 2، وتعادل في مواجهة، وخسر في مباراتين، سجل 8 أهداف من ضمنهم 7 في شوط المباراة الأول، وهدف وحيد في شوط المباراة الثاني.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المرتبة السابعة من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، ويأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.