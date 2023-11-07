نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغريم برشلونة بسبب قواعد الرقابة المالية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية عن فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامة قدرها 500 ألف يورو على برشلونة الإسباني بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.



وأفادت التقارير الصحفية بأن هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن الاتحاد القاري قالت في بيان أن برشلونة أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه من بيع الأصول غير الملموسة باستثناء انتقالات اللاعبين خلال السنة المالية 2022.

ولفتت التقارير الصحفية أنه بعد حكم الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية على برشلونة في يوليو الماضي، استأنف النادي الكتالوني ذلك القرار.



وأوضحت التقارير الصحفية أن برشلونة بدأ أخيرًا في الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، حيث قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي على غرار بارسا ستوديوز وهي ذراعه الإعلامية للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أنّ برشلونة بطل آخر نسخة من الدوري الإسباني قد خسر آخر مواجهاته في البطولة أمام غريمه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وهو ما جعله يتراجع إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملكي صاحب الصدارة.