نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق باريس سان جيرمان، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المفترض أن تقام مباراة ميلان وباريس سان جيرمان على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الروسونيري، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، ثياو، ثومري، هيرنانديز

خط الوسط: تشيك، موسى، ريندرز

خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، لياو

مركز الفريقين بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل ميلان المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين، أما باريس سان جيرمان يتواجد في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتولى قناة bein sports HD 1 إذاعة مبارة ميلان وباريس سان جيرمان بتعليق المعلق جواد بدة.