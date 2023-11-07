نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره ميلان الإيطالي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وميلان على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيريرا

خط الهجوم: ديمبيلي، مواني، مبابي



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ميلان في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميلان في دوري أبطال أوروبا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتولى قناة bein sports HD 1 إذاعة مبارة ميلان وباريس سان جيرمان بتعليق المعلق جواد بدة.