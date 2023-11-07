برشلونة يتلقى هزيمة مفاجئة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في فخ الهزيمة ضد نظيره نادي شاختار دونيتسك وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء والموافق 6 نوفمبر.

ولعب برشلونة مباراة قوية أمام شاختار ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2023-2024.

نتيجة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

وفاز شاختار بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم من عمر الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا بأقدام دانيلو سيكان وذلك في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة برصيد تسع نقاط

2- بورتو برصيد ست نقاط

3- شاختار برصيد ست نقاط

4- رويال أنتويرب دون نقاط.

