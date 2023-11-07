بوروسيا دورتموند يفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، في تحقيق الفوز على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره فريق بوروسيا دورتموند، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الفريق الألماني من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول؛ نجح اللاعب فولكورج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

وانتهت أحداث الشوط الأول، من مباراة نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ثم أضاف اللاعب براندت نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق بوروسيا دورتموند إلى صدارة جدول ترتيب مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند المركز الثالث برصيد 4 نقاط.