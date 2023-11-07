نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام تاليسكا.. النصر يضرب الدحيل بثلاثية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في تحقيق الفوز أمام نظيره الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد "خليفة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل النصر بعد هذا الفوز صدارة المجموعة برصيد 12 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في أربع مباريات، بينما يتذيل الدحيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة ثلاثة لقاءات.



أحداث مباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا

سجل فيليبي كوتينيو أول أهداف اللقاء لصالح الدحيل في الدقيقة 7، بعد عرضية أرضية من ميشيل أولونجا من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كوتينيو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.

وتعادل أندرسون تاليسكا لصالح فريقه النصر في الدقيقة 27، بعد تبادل التمريرات بينه وبين عبد الرحمن غريب، أنهاها تاليسكا بتسديدة رائعة بالقدم اليمنى سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 37، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى تالسيكا الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز أندرسون تاليسكا التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 65، بعد تبادل التمريرات بينه وبين عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء، ثم سدد تاليسكا كرة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز فيليبي كوتينيو الهدف الثاني لصالح الدحيل في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء، نفذها كوتينيو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي.

وتحصل خالد محمد لاعب الدحيل على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 2+90، بعد الاعتداء على أوتافيو.