نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والدحيل بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "خليفة"، في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة النصر ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

افتتح فيليبي كوتينيو أول أهداف اللقاء لصالح الدحيل في الدقيقة 7، بعد عرضية أرضية من ميشيل أولونجا من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كوتينيو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.

وتعادل أندرسون تاليسكا لصالح فريقه النصر في الدقيقة 27، بعد تبادل التمريرات بينه وبين عبد الرحمن غريب، أنهاها تاليسكا بتسديدة رائعة بالقدم اليمنى سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 37، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى تالسيكا الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز أندرسون تاليسكا التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 65، بعد تبادل التمريرات بينه وبين عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء، ثم سدد تاليسكا كرة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز فيليبي كوتينيو الهدف الثاني لصالح الدحيل في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء، نفذها كوتينيو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس نواف العقيدي.