نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء لهذه النسخة 2023-2024.

نتيجة برشلونة وشاختار في دوري أبطال أوروبا

وفاز شاختار بهدف دون رد على نظيره نادي برشلونة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة وشاختار في دوري أبطال أوروبا

وجاء هدف شاختار الأول والوحيد في المباراة بأقدام دانيلو سيكان في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة برصيد تسع نقاط

2- بورتو برصيد ست نقاط

3- شاختار برصيد ست نقاط

4- رويال أنتويرب دون نقاط.

