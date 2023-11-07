نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان من كولر.. لاعب وسط الأهلي يشارك في المباريات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الرابعة من مساء الغد أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتحدث الإعلامي مؤمن الجندي عبر برنامجه الإذاعي "فاول" قائلا: " كريم وليد ندفيد لاعب وسط الأهلي يستعد للمشاركة في المباريات، خلال الفترة القادمة".

وتابع: "فرمان كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، سيدفع باللاعب بصورة تدريجية خلال المباريات القادمة".

وأكد الجندي: "اللاعب كريم ندفيد قطع إعارته مع فريق فيوتشر، بناءا على طلب المدير الفني مارسيل كولر".

واختتم: "اللاعب كريم ندفيد لم يحظى بالفرصة للمشاركة مع المدرب السويسري، نظرا لإصابته، ولكن اللاعب جاهز بشكل كامل للمباريات خلال الفترة القادمة".

ويحتل فريق الأهلي المرتبة السابعة من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 مباريات عن فرق الدوري لصالح الأهلي، نظرا للمشاركة في بطولة الدوري الأفريقي، والتي ودعها فريق الأهلي من الدور نصف النهائي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.